Пожарно-спасательная служба советует не топить печи мебелью и мусором

Латвийцы в страхе перед зимними счетами ищут альтернативные способы согреть жилье, и те, кто имеют печи, пытаются использовать не только дрова и брикеты, но и старую мебель, тряпки и др. А делать этого категорически не следует, заявил передаче "Домская площадь" на Латвийском радио 4 представитель Государственной пожарно-спасательной службы Артур Озолиньш.

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Как пояснил дежурный оперативной части Пожарно-спасательной службы (ГПСС), Артур Озолиньш качество отопления напрямую зависит от того, что идет в топку: вовремя заготовленные брикеты или дрова дают тепло и не сильно засоряют дымоход, сырое дерево сильно коптит, засоряет дымоход, стремительно приближая момент, когда надо его чистить, сообщает Rus.LSM.

Использовать же мебель и одежду в качестве топлива специалист категорически не рекомендует.

"Вы получите только очень-очень много дыма и очень мало тепла. В этом нет никакого смысла. А вот для дымохода будет проблема — это однозначно. Люди иногда, разбирая старую мебель, кидают в топку склеенные плиты, полиэтиленовые изделия, упаковки — дымоход от этого зарастает, а люди замечают это только когда уже пропадает тяга. Нагревается сажа, загорается, и тут возможны уже очень серьезные последствия", — объясняет он.

Озолиньш пояснил, что клеенные вещи в процессе горения выделяют ядовитые газы, которыми вполне можно отравиться даже при небольшой концентрации — например, если дверца закрыта не до конца или в печи плохая тяга.

К тому же, зловоние и дым могут стать поводом для жалоб соседей, на которые ГПСС отреагирует — приедет, проверит и, возможно, наложит административный штраф. Тем более, что ненадлежащая эксплуатация печи объективно опасна.

"Больше 15% пожаров в год связаны с неисправной системой отопления. При таких возгораниях довольно много пострадавших — в основном это получившие отравления", — сообщил собеседник Латвийского радио 4.

Всего же, по его словам, ежегодно в пожарах ежегодно страдают более 250 человек. Чаще всего — из-за того, что не вызывают вовремя пожарных, пытаясь спасти имущество и самостоятельно потушить огонь.

Связанные с печами пожары чаще всего возникают из-за возгорания сажи, поэтому важно своевременно чистить камины и печи — не реже двух раз в год. А. Озолиньш отметил, что сегодня можно купить специальные брикеты для чистки дымоходов, однако, "обычную" чистку дымоходы все равно делать надо.

"Даже само здание может усаживаться, могут появляться трещины. У всего есть срок эксплуатации. Поэтому по правилам до 1 ноября каждый дымоход должен быть проверен, очищен и потом еще до 1 марта. Тогда мы будем спокойны", — заключил представитель ГПСС.

Пожарно-спасательная служба также категорически не рекомендует делать "отопительные приборы" из цветочных горшков, кирпичей и др: последствия таких экспериментов могут быть очень тяжелыми.