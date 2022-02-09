Пожарные хотят получить право закрывать объекты, куда их не пустили

Для лучшего контроля пожаробезопасности Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) желает получить полномочия на отзыв разрешения об эксплуатации объекта, если владелец не пустил проверяющих трижды. Сейчас разрабатывается такое правовое регулирование, со ссылкой на Latvijas Radio сообщает rus.lsm.lv.

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Инцидентов, когда пожарных инспекторов не допускают осмотреть здания, не так много. За весь прошлый год их было всего шесть. Однако в прошлом году произошла трагедия, сгорел нелегальный хостел на ул. Меркеля в Риге, погибло восемь человек — и это яркий пример, к чему приводит такое игнорирование правил владельцами помещений. Сотрудники VUGD посещали хостел всего за два месяца до пожара, но их не впустили на объект.

За отказ проверяющим в доступе в здание предусмотрен денежный штраф — частным лицам до 700 евро, юридическим вплоть до 14 тысяч.

Теперь VUGD подготовил соответствующие предложения о поправках к закону о пожаробезопасности и пожаротушении. С предложением ознакомят вначале правительство, затем дискуссии пройдут в парламенте. Сейм может утвердить новые нормы до октября.