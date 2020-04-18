Пожарные: таблички с номерами этажей в многоквартирных домах обязательны

Уже несколько лет в силе правовая норма, требующая, чтобы во всех многоквартирных домах были указаны номера этажей внутри подъездов. Но увидеть эти цифры можно мало где, к тому же не установлено, какого именно образца должна быть табличка. Поэтому Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) призывает жильцов во имя своей же и соседской безопасности позаботиться о размещении таких обозначений, сообщает Rus.Lsm.lv со ссылкой на Латвийское телевидение.

Представитель ГПСС Агрита Витола пояснила тележурналистам, что требование действует уже с 2016 года, оно предусмотрено новой редакцией правил о пожаробезопасности. Если многоквартирный объект выше двух этажей — на каждом этаже нужно указать его номер.

"Чтобы, если в помещении возникнет задымление, и пожарным, и людям, которые эвакуируются, было легче понять, на каком этаже они находятся и сколько еще до выхода", — сказала Витола.

Однако знаки нумерации встречаются редко на какой лестничной клетке, вопреки давно действующим правилам. ГПСС регулярно проводит проверки подъездом и, обнаружив, нарушения, информирует управляющих домами. После второго визита, если упущение не исправлено, следует штраф.

Если в договоре с домоуправлением указано, что за пожаробезопасность в подъезде отвечает оно, то жильцы могут обратиться к нему и настоять, чтобы в их доме была установлена нумерация этажей, добавила Витола. Или же они могут договориться между собой сами, если в договоре такого пункта нет, и выполнить необходимые работы.

Представитель ГПСС признала: в правилах не описано, каким должно быть обозначение этажа (размер, цвет, дизайн, размещение). Тут свобода интерпретации — за исполнителями, главное, чтобы номера были достаточно велики и хорошо различимы, подчеркнула она. Еще лучше, если это будут цифры, нанесенные люминесцентным составом — светящиеся в темноте — и размещенные пониже, где задымление бывает не настолько густым.