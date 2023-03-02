Практики семейных врачей до сих пор не получили деньги за январь (+комментарий Национальной службы здоровья)

Практики семейных врачей до сих пор не получили финансирования за январь, подтвердила агентству LЕТА председатель Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

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По ее словам, ситуация довольно печальная — уже март, а финансирование за январь до сих пор не получено. Национальная служба здравоохранения сообщила, что возникли проблемы с программным обеспечением и счетами, в результате чего оплата будет отложена, однако семейные врачи могут запросить аванс, получив таким образом хотя бы небольшие суммы.

Как рассказала Вейде, максимальная сумма аванса составляет до 4000 евро. При этом семейные врачи по-прежнему должны платить зарплату медсестрам, оплачивать коммунальные услуги, аренду. Эти расходы превышают максимальную сумму аванса.

"Нам обещали, что счета за январь будут утверждены в ближайшее время, но даже если и будут, то деньги переведут только в течение 20 дней. На данный момент происходит лишь согласование, и, возможно, мы получим оплату за январь в середине марта", — сказала Вейде.

Пока неясно, когда могут быть перечислены деньги за февраль.

В свою очередь, Национальная служба здоровья пояснила, что оплата счетов за январь 2023 года врачам общей практики за оказанные и оплачиваемые государством медицинские услуги началась 1 марта. В соответствии с договорами между службой и практикой семейных врачей, оплата возможна до 7 марта.

В отличие от других месяцев, оплата производится немного позже, в январе каждого года, потому что для обработки данных в Информационной системе управления, в которую практики семейных врачей вводят талоны на предоставленные услуги, сначала необходимо завершить обработку данных и расчеты за предыдущий год (в данном случае — 2022 год). Как только эта работа будет завершена, можно будет начать оплачивать талоны этого года в системе. Принимая во внимание, что в талонах, введенных некоторыми договорными партнерами, обнаружены неточности, и учреждения просят дать разъяснения, требуется дополнительное время, поэтому платежи могут быть произведены немного позже, чем обычно. Следует отметить, что в остальные месяцы Национальная служба здоровья всегда старается производить расчеты быстрее 20 дней, указанных в договоре.

В феврале служба разослала семейным врачам электронное письмо о предсказуемой ситуации с январскими счетами, в котором также была информация о прописанном в договоре пункте о том, что семейные врачебные практики могут запросить у аванс за январь 2023 года. Из 1137 медицинских учреждений и врачебных кабинетов, оказывающих услуги семейного врача, заявление на получение аванса поступило от 19% или 211 учреждений.