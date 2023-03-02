Практики семейных врачей до сих пор не получили деньги за январь
Foto: Pixabay.com

Практики семейных врачей до сих пор не получили финансирования за январь, подтвердила агентству LЕТА председатель Латвийской ассоциации семейных врачей Сармите Вейде.

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По ее словам, ситуация довольно печальная — уже март, а финансирование за январь до сих пор не получено. Национальная служба здравоохранения сообщила, что возникли проблемы с программным обеспечением и счетами, в результате чего оплата будет отложена, однако семейные врачи могут запросить аванс, получив таким образом хотя бы небольшие суммы.

Как рассказала Вейде, максимальная сумма аванса составляет до 4000 евро. При этом семейные врачи по-прежнему должны платить зарплату медсестрам, оплачивать коммунальные услуги, аренду. Эти расходы превышают максимальную сумму аванса.

"Нам обещали, что счета за январь будут утверждены в ближайшее время, но даже если и будут, то деньги переведут только в течение 20 дней. На данный момент происходит лишь согласование, и, возможно, мы получим оплату за январь в середине марта", — сказала Вейде.

Пока неясно, когда могут быть перечислены деньги за февраль.

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