В марте объединение представителей ЛГБТК+ сообщества и их друзей Mozaīka отмечает 17 лет со дня основания. За время существования организации сделано многое, но самый большой прогресс достигнут в улучшении отношения общества к ЛГБТК+, правовом признании семей и наказании за хейтспич и преступления на почве ненависти. Однако объединение беспокоит тот факт, что политики длительное время не могут принять норму для правовой защиты всех семей и исполнить решения Конституционного суда (КС), отмечает Mozaīka.

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В целом отношение общества к ЛГБТК+ сообществу в Латвии значительно улучшилось. Согласно результатам последнего опроса SKDS, проведенного в марте этого года по заказу Mozaīka, 46% жителей Латвии нейтрально относятся к представителям ЛГБТК+, 27% респондентов поддерживают ЛГБТК+ и 23% осуждают. Кроме того, каждый второй житель Латвии, или 50%, знаком с человеком гомосексуальной ориентации, что свидетельствует о том, что общество стало намного более инклюзивным, и люди все более уверенно выражают свою идентичность.

Однако основным фактором, который продолжает тормозить развитие в области прав ЛГБТК+, является неспособность политиков принимать важные решения.

"За 17 лет своего существования Mozaīka добилась того, что права ЛГБТК+ есть и останутся на повестке дня политической жизни Латвии. Могу только выразить сожаление, что наши законодатели так долго мусолят регулирование отношений однополых пар и игнорируют постановления Конституционного суда. Однако мы хорошо видим, что вопросы прав ЛГБТК+ быстро двигаются вперед, мы в нескольких шагах от регулирования, которое защитит все семьи, и это неизбежно. Это был бы лучший подарок к нашему дню рождения, но, что еще важнее, важный сигнал обществу о том, что все дети действительно дороги матери Латвии", — заявила председатель правления Mozaīka Кристине Гарина.

"Измерения общественного мнения, а также поддержка деятельности сообщества ЛГБТК+ показывают, что Латвия находится на пути к более инклюзивному и открытому обществу, к сожалению, единственные, кто позволяет себе "не видеть" этих изменений, это политики. Учитывая существующие геополитические условия, латвийские политики должны доказать, что их приоритетом является поддержка Украины в ее борьбе за свою свободу и свободу Европы, и в то же время укреплять инклюзивное общество, которое является основой безопасности нашей страны", — подчеркнул лидер движения Dzīvesbiedri Каспарс Залитис.

Закон о гражданском союзе был принят Сеймом в двух чтениях. Однако из-за отсутствия кворума в третьем чтении закон принят не был.

Ожидается, что в скором времени Закон о гражданском союзе вернется в повестку. Пока закон не принят, однополые пары продолжают обращаться в административные суды при юридической поддержке Mozaīka и Dzīvesbiedri с целью признания факта семьи в соответствии со 110-й статьей Сатверсме. До марта этого года признаны уже 36 семей.