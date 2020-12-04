Правила изменились: в выходные все-таки можно продавать автомобильные принадлежности и е-талоны

В выходные дни можно будет продавать автомобильные принадлежности, прессу, корм для животных и е-талоны. Правительство внесло изменения в список товаров, которыми нельзя торговать по выходным во время ЧС.

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Изменить список правительство решило по предложению Министерства экономики, поскольку старый список вызывал много недоумения у жителей.

Теперь на заправочных станциях можно будет продавать вещи, необходимые для безопасного использования автомобиля, без которых может возникнуть угроза безопасности.

Печатные периодические издания будут продаваться потому, что жители должны иметь возможность получать актуальную информацию. Также было решено разрешить продавать е-талон во всех местах, где он продавался раньше. Также в магазинах можно будет купить корм для животных.

Алкоголь и сигареты в выходные дни по-прежнему нельзя будет купить ни на заправках, ни в других местах.