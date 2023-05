Правильный человек в правильное время. Латвийские политики поздравили новоизбранного президента

В среду, 31 мая, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич был избран президентом Латвии — за его кандидатуру проголосовали 52 депутата. Некоторые политики уже успели поздравить новоизбранного главу государства.

Одним из первых Ринкевича поздравил еврокомиссар Валдис Домбровскис.

"Латвия обрела государственного деятеля, который будет достойно защищать ее интересы на международном уровне, укреплять роль Латвии в ЕС и безопасность страны, в том числе, помогая Украине победить", — написал он в Twitter.

Мэр Риги Мартиньш Стакис опубликовал фотографию, сделанную во время Чемпионата мира по хоккею в 2021 году. На снимке Стакис и тогдашний министр иностранных дел меняют официальный флаг Беларуси на бело-красно-белый.

"Вместе за безопасную, демократическую и современную страну!", — написал столичный градоначальник у себя в Twitter.

Действующий президент Эгилс Левитс заявил, что пожелал своему преемнику успехов и выдержки. Левитс встретится с Ринкевичем в Рижском замке в пятницу, 2 июня.

Тем временем, премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что Латвия получила отличного, сильного и государственно настроенного президента.

"Поздравляю с избранием на должность президента! Спасибо за вклад во внешнюю политику и безопасность государства! Продолжим работать, чтобы Латвия стала сильнее!", — отметил политик.

Ринкевича также поздравила его соперница на выборах, кандидат, выдвинутая партией "Прогрессивные", Элина Пинто.

"Желаю удачи и успехов в работе президента! Для меня было честью участвовать в этом идейном состязании, но у нас одна команда — Латвия. Можем гордиться тем, что Латвию будет представлять дипломат международного уровня, уверенный в месте Латвии в ядре ЕС и НАТО!", — написала Пинто.

Глава представительства Европейской Комиссии (ЕК) в Латвии Зане Петре отметила, что продолжит работу с новым президентом Латвии над тем, чтобы укреплять латвийские и европейские ценности, представлять интересы Латвии в ЕС и мире, уважая демократию, права человека и нашу свободу", — написала она.

Между тем, депутат Европарламента от Латвии Иварс Иябс опубликовал видеопоздравление. Он пожелал Ринкевичу успехов, добавив, что "мы хотим видеть независимого и самостоятельного президента".

В свою очередь, помощник генерального секретаря НАТО Байба Браже заявила, что новоизбранный президент Ринкевич — "правильный человек в правильное время в правильном месте".

Congratulations from #NATO to the newly elected President of Latvia @edgarsrinkevics ! 🇱🇻🇱🇻🇱🇻

Sirsnīgi sveicu jaunievēlēto Latvijas prezidentu Edgaru Rinkēviču! Īstais cilvēks īstajā laikā īstajā vietā. #Latvia #Latvija pic.twitter.com/awPpWo6ZYb