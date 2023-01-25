Правительство будет ежегодно пересматривать порог минимального дохода

Во вторник правительство поддержало поправки к Закону о социальном страховании и к Закону о социальном обеспечении. Это означает, что порог минимального дохода пересмотрят, и он должен будет составлять не менее 20% от среднего медианного дохода. Изменения вступят в силу 1 июля 2023 года.

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Поправки нужны для того, чтобы содействовать постоянному улучшению материального положения малообеспеченных жителей: они позволят полностью определить размер государственного пособия по социальному обеспечению (VSNP) и усилить его регулярный пересмотр, говорится в законопроекте, разработанном Министерством благосостояния.

Реформа минимального уровня доходов, чтобы поддержать нуждающихся жителей — один из основных приоритетов бюджета этого года, объясняет министр благосостояния Эвика Силиня. Благодаря поправкам малообеспеченные жители получат прямую выгоду, ведь повысятся и минимальные пенсии, и жилищное пособие и гарантированный минимальный доход.

Министр пояснила, что отныне порог минимального дохода будут пересматривать 1 января каждого года, учитывая текущий минимальный месячный доход по медиане, публикуемый на сайте Центрального статистического управления.

Если текущая медиана минимального дохода не изменяется или уменьшается, пороги минимального дохода остаются на прежнем уровне, но, согласно поправкам, пороги нельзя вновь уменьшить.

Средний доход в 2020 году, который является основой для определения размера VSNP на 2023 год, составляет 626,57 евро в месяц. Средние прогнозы доходов при определении суммы VSNP на 2024 и 2025 годы составляют 700,51 евро на 2024 год и 756,55 евро на 2025 год.

Величина порогов минимального дохода различается для разных социальных групп и меняется в зависимости от присвоенной человека группы инвалидности и наличия работы у человека с инвалидностью.

Согласно поправкам к Закону о пенсиях базой для исчисления минимальной пенсии по старости и пенсии по инвалидности будет 25% медианного дохода, для людей с инвалидностью с детства — 30% медианного дохода. Размер минимальной пенсии по случаю потери кормильца на каждого ребенка от рождения до семилетнего возраста составит 25% медианного дохода, а на ребенка с семилетнего возраста — 30% медианного дохода.

Благодаря поправкам к Закону об обязательном социальном страховании от несчастного случая на рабочем месте и профессиональных заболеваний, базовый размер государственного социального пособия для лиц, достигших пенсионного возраста, но не накопивших достаточного трудового стажа для назначения пенсии по старости, а также для лиц с III группой инвалидности увеличится с 109 до 125 евро на человека в месяц.

Для лиц с III группой инвалидности с детства — с 136 до 157 евро в месяц.

Для жителей с инвалидностью I и II группы при исчислении размера государственного социального пособия по-прежнему будут применяться коэффициенты к базовому размеру пособия и платить надбавки, если человек не работает.

Аналогичным образом размер пособия по случаю потери кормильца для детей до шестилетнего возраста (включительно) увеличится со 136 до 157 евро в месяц, а с семилетнего возраста — с 163 евро до 188 евро в месяц.