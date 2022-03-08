Правительство дало добро на создание акустического концертного зала в Доме конгрессов
Foto: Publicitātes attēls

Правительство поддержало предложение Министерства культуры о признании рижского Дома конгрессов наиболее подходящим местом для национального акустического концертного зала в Риге.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение) заявил, что проект акустического концертного зала в Риге является одним из важнейших приоритетов его повестки дня, его реализация также зафиксирована в декларации правительства. Он подчеркнул, что сегодняшнее решение правительства является третьей попыткой приблизиться к возведению концертного зала.

Архитекторы пришли к выводу, что расположение в Доме конгрессов создает ряд преимуществ — национальный акустический концертный зал станет органичной частью центра, будет располагаться в благоустроенной и парковой зоне, до него легко добраться как пешком, так и на общественном транспорте, а также имеется готовая подземная автостоянка.

Латвийский музыкальный совет также выразил поддержку Дому конгрессов в качестве места для акустического концертного зала при условии, что здание будет перестроено и расширено.

Здание Рижского Дома конгрессов можно расширить, подтверждает углубленное исследование здания.

Управление национального культурного наследия также признало, что здание Дома конгрессов может быть преобразовано для полноценного использования в будущем. Улучшения могут быть связаны с функциональностью здания, акустикой, обеспечением доступности, а также тщательно продуманными изменениями размеров, обеспечивая при этом щадящее отношение к окружающему парку.

Как показал опрос, проведенный центром изучения рынка и общественного мнения SKDS в декабре 2021 года, Дом конгрессом считают наиболее подходящим местом для концертного зала две трети латвийцев.

По расчетам архитекторов, реализация проекта национального акустического концертного зала в Доме конгрессов может занять от шести до семи лет и обойдется примерно в 61,3 миллиона евро.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться