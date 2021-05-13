Правительство договорилось о постепенной отмене ограничений для вакцинированных

Кабинет министров в четверг поддержал предложение Минздрава начать постепенно отменять ограничения для привитых от Covid-19, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

О том, какие именно послабления могут быть введены, еще дискутируется. Минздрав предлагает "безопасную, честную и контролируемую отмену ограничений" для вакцинированных, которая будет проходить в несколько этапов.

Первым шагом будет применение к вакцинированным таких же исключений, как к переболевшим. Вторым шагом — отмена масок в закрытых и контролируемых коллективах. Третий шаг — послабления в сфере оказания индивидуальных услуг, четвертый — послабления, касающиеся ограничений на собрания.