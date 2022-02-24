Правительство готовит специальный закон о приеме военных беженцев из Украины

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") в то же время сообщил, что правительство утвердило план по возможному приему беженцев. Однако полной ясности с тем, на каких условиях будут принимать беженцев фактически нет: еще утром глава МВД Мария Голубева (АР!) указывала на противоречия внутри правительства по этому вопросу.
Премьер Кариньш выразил уверенность, что Сейм оперативно примет этот закон о беженцах, чтобы юридически урегулировать пребывание таких людей в Латвии.
Пока по-прежнему предполагается, что в Латвию могут прибыть около 10 000 человек.
Как сообщает LETA, в случае необходимости Латвия может выделить до 34,7 млн евро на оплату проживания в гостинице, выплатe пособий и другие меры по приему потенциальных украинских беженцев.
Пока речь идет о том, что беженцы будут размещены в гостиницах, о создании лагерей речь не идет. Ранее глава МВД Мария Голубева (АР!) предположила, что в Латвию могут прибыть те украинцы, у которых в нашей стране есть близкие. Соответственно, многие беженцы могут остановиться у родных. Также министр внутренних дел полагает, что Латвия не будет страной, в которую в первую очередь бросятся беженцы — с Украиной нет общней границы. Литва, по словам Голубевой, при составлении плана ориентируется на цифру в 40 000 беженцев.
МВД выступает за то, чтобы потенциальным приезжим Латвия выдавала гуманитарную визу на право работать в нашей стране. Управление по делам гражданства и миграции уже контактирует на эту тему с предпринимателями.
Еще утром Голубева дала понять, что план по приему потенциальных беженцев не был утвержден на прошлой неделе из-за возражений ряда министерств, а возможно, и политических разногласий коалиционных партнеров. Война в Украине становится непреодолимым обстоятельством, которое вынуждает Латвию в условиях существующего и в мирное время дефицита рабочей силы, определяться с миграционной политикой. В частности, Латвия выдвигает достаточно жесткие требования владения государственным языком к работникам. Национал-консервативное крыло правительства традиционно не идет на уступки по языковым вопросам.