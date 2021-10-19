Правительство готово платить компенсации за побочные эффекты от прививок против Covid-19
Foto: LETA

Правительство Латвии во вторник пришло к соглашению внести в Закон о контроле за распространением Covid-19 пункт, который гарантирует выплату компенсации за серьезные побочные эффекты, связанные с вакциной от Covid-19.

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Согласно законопроекту, компенсацию от государства можно будет требовать в случае, если в результате прививки здоровью и жизни человека был причинен серьезный вред. Пациент может претендовать на компенсацию не позже двух лет с момента появления побочных эффектов и не позже трех лет с момента получения прививки. Компенсацию от государства нельзя требовать, если возмещение уже выплачено в рамках гражданского или уголовного процесса.

Кроме того, в законе уточнена норма о применении наказаний за нарушение требований, направленных на ограничение распространения Covid-19. Физическое лицо за несоблюдение требований эпидемиологической безопасности может быть наказано предупреждением или штрафом на сумму до 2000 евро, юридическое — штрафом от 140 до 5000 евро.

Поправки также закрепляют требование обязательной вакцинации для работников определенных отраслей, а также порядок отстранения работников, которые отказываются от вакцинации.

Окончательное решение по поправкам должен принять Сейм.

Ранее парламент отказался принимать похожий законопроект, разработанный правительством.

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