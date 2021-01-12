Правительство: изменения в порядке въезда в Латвию не повысят риски распространения Covid-19

Изменения в порядке въезда в Латвию не повысят риски распространения Covid-19, заявили политики после встречи коалиционных партий в понедельник.

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Что касается предстоящей отмены ограничений на организацию пассажирских перевозок со странами ЕС с высокой заболеваемостью "Covid-19", члены правительства подчеркнули, что страны Балтии совместно решили ввести обязательный тест на Covid-19 и самоизоляцию.

С 15 января международные пассажирские перевозки в аэропортах, портах, на автобусах и по железной дороге будут разрешены в пределах ЕС и ЕЭЗ, а также в Швейцарию и Великобританию, постановило правительство. Действующий режим предусматривает, что международные пассажирские перевозки не разрешены в страны, где 14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 на 100 000 жителей вдвое превышает средний показатель по ЕС и ЕЭЗ.

На вопрос, не совершило ли правительство ошибку, сняв ограничение на перевозки в страны с высокой заболеваемостью, политики в понедельник после заседания коалиции ответили в основном отрицательно.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс уверен, что правительство не совершило ошибки и работает над ограничением пандемии в Латвии, в том числе ищет решения, чтобы не допустить ввоза вируса через границу. По его словам, правительство быстро отреагировало на обнаружение нового типа вируса в Великобритании, временно прекратив полеты в эту страну, а также установив условие обязательного теста на Covid-19 и предоставив гостиницы для самоизоляции.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс указал, что в настоящее время нет оснований полагать, что правительство допустило ошибку. Он подчеркнул, что решение о порядке въезда в Латвию из других стран принято совместно с Эстонией и Литвой. По словам министра, это упростит ситуацию на сухопутной границе с другими странами Балтии.

По словам министра юстиции Яниса Борданса, другие страны разрешают передвижение по суше, поэтому запрет на прямые авиарейсы не всегда работает эффективно. В этом и других случаях правительство пытается действовать оперативно, гибко и приспосабливаться к ситуации, например, введены обязательные тесты на Covid-19.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш подчеркнул, что это общее решение стран Балтии. Латвия продолжит делать все возможное для координации своих действий с северным и южным соседями, потому что согласованные действия — способ наилучшим образом защитить население стран, сказал руководитель правительства.