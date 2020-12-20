Правительство Латвии сегодня вечером примет решение о прекращении пассажирского сообщения с Великобританией

На фоне новостей о новом типе Covid-19 в Великобритании министерства сообщения, здравоохранения и иностранных дел в настоящее время готовят документы для приостановки пассажирских перевозок с Великобританией, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш. Рейсы могут отменить с понедельника, 21 декабря до 1 января.

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"Мы планируем принять это решение вечером на заседании правительства", - добавил он.

В понедельник из Риги в разные города Великобритании запланированы шесть рейсов,сообщила руководитель отдела коммуникации аэропорта "Рига" Лаура Карните. Запланированы рейсы авиакомапаний Ryanair (Лондон и Ист-Мидлендс), WizzAir (Лондон, Донкастер и Бирмингем) и airBaltic (Лондон).

Ņemot vērā satraucošo informāciju par jaunu Covid-19 paveidu, atbildīgās ministrijas gatavo dokumentus par pasažieru satiksmes pārtraukšanu ar 🇬🇧. Šovakar plānojam tos pieņemt valdības sēdē aptaujas kārtībā. Par tās norisi informācija sekos. @Sat_Min @veselibasmin @Arlietas — Krišjānis Kariņš (@krisjaniskarins) December 20, 2020

Министр сообщения Талис Линкайтис отметил, что его ведомство подало в правительство предложение о прекращении пассажирских перевозок из и в Великобританию с 21 декабря до 1 января 2021 года. "В целях обеспечения здоровья общества важны быстрые, целенаправленные и скоординированные с другими странами Европы действия", - добавил политик.

Satiksmes ministrija ir iesniegusi valdībā priekšlikumu par pasažieru pārvadājumu pārtraukšanu uz/no Lielbritāniju no 21.decembra līdz 2021.gada 1.janvārim. Sabiedrības veselības interešu nodrošināšanai ir svarīga ātra, mērķtiecīga un ar citām ES valstīm koordinēta rīcība — Tālis Linkaits (@Talis_L) December 20, 2020



Министр здравоохранения Илзе Винькеле написала в Twitter, что в настоящее время анализируется информация о последней мутации коронавируса. Получена оценка рисков от Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, и в настоящее время проводятся консультации с экспертами. "Мы готовим решение, нацеленное на то, чтобы как можно дольше защитить население Латвии от новой мутации вируса", - отмечает политик.

Vērtējam jaunāko informàciju par Sars-CoV-2 mutāciju, kas konstatēta Apvienotajā Karalistē. Saņemts @ECDC_EU risku novērtējums, konsultējamies ar mūsu ekspertiem. Gatavojam lēmumu, kura mērķis - iespējami ilgi pasargāt Latvijas iedzīvotājus no vīrusa jauna mutācijas veida. — Ilze Viņķele (@Vinkele) December 20, 2020



Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич также обратил внимание, что сегодня будет принято решение о приостановке пассажирских перевозок с Великобританией из-за недавно обнаруженного нового типа вируса.

Реакция Европы

В воскресенье министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хенкок заявил, что распространение недавно обнаруженной и более заразной формы коронавируса невозможно контролировать, и строгий карантинный режим для его сдерживания может оставаться в силе в течение нескольких месяцев.

Британские власти приняли решение с воскресенья ввести максимально жесткие ограничительные меры на передвижения жителей Лондона, Восточной и Юго-Восточной Англии. Это связано с распространением новой разновидности Covid-19. Ограничения также ввел Уэльс, ужесточение мер после Рождества планирует и Шотландия, пишет Интерфакс.

В результате несколько стран временно приостановили пассажирские перевозки с Великобританией.

Как сообщалось, власти Нидерландов ввели ограничения на полеты из Великобритании до 1 января. Запрет вводится с 6 утра воскресенья и как минимум до 1 января. В настоящий момент правительство рассматривает возможный запрет и другого транспортного сообщения с Великобританией. В свою очередь, Бельгия с полуночи воскресенья по меньшей мере на 24 часа прекращает движение поездов и самолетов. Германия объявила о том, что с полуночи прекращает все пассажирские перевозки в Великобританию, оставляя в виде исключения несколько грузовых авиаперевозок.

О прекращении полетов заявили также Австрия, Италия и Кувейт. В свою очередь, Чехия вводит более строгие проверки для тех, кто в течение последних двух недель, по крайней мере, сутки провел в Великобритании.

Кабинет главы Евросовета Шарля Мишеля инициировал в воскресенье совещание в связи с ситуацией с новой разновидностью коронавируса Covid-19, сообщил журналистам в Брюсселе информированный источник. "Кабинет председателя Мишеля созвал совещание в форме видеоконференции для обмена информацией на уровне столиц (государств ЕС - ИФ) о последних событиях в связи с новой разновидностью вируса и соответствующих мерах", - заявил собеседник СМИ.