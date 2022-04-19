Правительство может компенсировать инфляцию жилищными пособиями и более ранней индексацией пенсий

Правящая коалиция концептуально договорилась поддержать планы Министерства благосостояния провести в этом году индексацию пенсий раньше, сообщил после заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Как указал премьер, это будет часть обещанной целевой поддержки тому полумиллиону жителей Латвии, которым в условиях быстрого роста цен она очень нужна.

Индексация пенсий ежегодно проводится 1 октября.

По словам Кариньша, заседание коалиции во вторник длилось всего час, и из-за ограниченного времени не удалось обсудить другие планы целевой поддержки.

Поддержка будет оказываться и в виде жилищных пособий, затраты на которые разделены между государством и самоуправлениями, но работа над конкретным решениями еще продолжается.

Как сообщалось, Минблаг планирует ряд мер, чтобы компенсировать увеличение расходов населения, возникших из-за подорожания энергоресурсов, сообщила агентству LETA заместитель государственного секретаря министерства Диана Якайте. Планируется, что меры будут нацелены на те группы населения, которым финансовая поддержка необходима больше всего — это пожилые люди с низким уровнем дохода, люди с инвалидностью, домашние хозяйства с низкими доходами. Часть мер будет введена со второй половины этого года и продолжится в следующем году, а реализация еще части мер начнется с 2023 года.