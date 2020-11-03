Правительство может объявить о чрезвычайной ситуации не раньше конца недели

Если сегодня Совет по управлению кризисом решит готовиться к введению чрезвычайной ситуации, то она может вступить в силу не раньше конца недели, сегодня во время заседания комиссий Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции сказала парламентский секретарь премьер-министра Эвика Силиня (Новое Единство).

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Силиня объяснила - призыв премьер-министра Кришьяниса Кариньша (Новое Единство) рассмотреть возможность объявления чрезвычайной ситуации не значит, что решение будут принято в тот же день. Если совет решит, что это необходимо, то будет дано время на подготовку.

Как уже сообщалось, 3 ноября Кабинет министров и Совет по управлению кризисом проведут внеочередное заседание, чтобы оценить эпидемиологическую ситуацию в Латвии и решить, объявлять ли о чрезвычайной ситуации.