Правительство может сделать удаленную работу обязательной на время ЧС

Чтобы снизить распространение Covid-19, правительство может сделать удаленную работу обязательной на время чрезвычайной ситуации для тех, кто может выполнять рабочие обязанности из дома, сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) в эфире TV3, передает LETA.

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Кариньш рассказал, что согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), люди коронавирусом часто заражаются на работе. “В рабочих коллективах люди чувствую себя в безопасности, потому что пузырь, но забывают, что после работы люди отправляются домой, в магазины и могут неощутимо заболеть и заразить других”, - сказал премьер-министр.

Политик указал, что удаленная работа в нынешних условиях очень важна для снижения распространения инфекции, поэтому такой режим надо вводить на всех рабочих местах, где возможно. Уже сейчас строго рекомендуется работать удаленно.

На вопрос о том можно ли принудить людей работать удаленно, Кариньш ответил, что это может быть одним из вариантов, который можно рассмотреть вместе с общими правилами.