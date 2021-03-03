Правительство может сделать удаленную работу обязательной на время ЧС
Foto: Shutterstock

Чтобы снизить распространение Covid-19, правительство может сделать удаленную работу обязательной на время чрезвычайной ситуации для тех, кто может выполнять рабочие обязанности из дома, сказал премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) в эфире TV3, передает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Кариньш рассказал, что согласно данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), люди коронавирусом часто заражаются на работе. “В рабочих коллективах люди чувствую себя в безопасности, потому что пузырь, но забывают, что после работы люди отправляются домой, в магазины и могут неощутимо заболеть и заразить других”, - сказал премьер-министр.

Политик указал, что удаленная работа в нынешних условиях очень важна для снижения распространения инфекции, поэтому такой режим надо вводить на всех рабочих местах, где возможно. Уже сейчас строго рекомендуется работать удаленно.

На вопрос о том можно ли принудить людей работать удаленно, Кариньш ответил, что это может быть одним из вариантов, который можно рассмотреть вместе с общими правилами.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

24

Source

rus.DELFI.lv

Tags

"Новое Единство" Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Кришьянис Кариньш
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Простые упражнения для уменьшения стресса
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать

Объявления

Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
1 163 971€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
44 000€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
123 000€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
791 406€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
190 000€
Elijas iela, Centrs, Rīga,
140 900€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
7 688€
Bauskas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
2 366€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
352 940€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
90 000€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
36 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
422 400€
Gaujas iela, Cēsu nov.,
79 500€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
6 930€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
83 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
98 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
900€
Bērzu iela, Ādažu nov.,
97 000€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
86 900€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
4 150€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
124 400€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
2 160€
Zasulauka iela, Āgenskalns, Rīga,
45 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
72 550€
Skanstes iela, Centrs, Rīga,
11 900€
Liliju iela, Garkalnes nov.,
91 900€
Klusā iela, Tukuma nov.,
63 800€
Aleksandra Čaka iela, Centrs, Rīga,
279 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
97 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
184 300€
Aveņu iela, Babītes nov.,
210 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 794€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
117 900€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
350 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
153 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
110 900€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
218 000€
Ernesta Birznieka-Upīša iela, Centrs, Rīga,
153 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
90 500€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
850€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
99 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
92 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
149 000€
Ģedules iela, Iecavas nov.,
99 900€
Staraja Rusas iela, Klīversala, Rīga,
163 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
169 000€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
115 000€
Elizabetes iela, Centrs, Rīga,
159 000€
Briežu iela, Aplokciems, Rīga,
78 000€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
125 000€
Staraja Rusas iela, Āgenskalns, Rīga,
142 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
145 614€
Zasulauka iela, Zolitūde, Rīga,
120 000€