Правительство может выделить 8538 евро семье, в которой родилась тройня

Кабинет министров на следующей неделе примет решение о выделении одноразового пособия в размере 8538 родителям тройняшек, родившихся в Рижском роддоме.

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Пособия семьям, где родилась тройня, традиционно выплачиваются из средств государственного бюджета на непредвиденные обстоятельства.

В 2013 году такое пособие получила одна семья, в 2014 году — пять семей, в 2015 году — три, в 2016 году — две семьи, в 2017 году — две семьи, в 2018 году — четыре семьи, а в 2019-м — одна.

Тройняшки родились в Рижском роддоме в начале июня. Все они — мальчики.