Правительство может законодательно ограничить использование русского языка в рабочей среде

Министерство юстиции в настоящее время работает над Законом об ограничении двуязычия, который предусматривает ограничение использования русского языка на рабочих и ​​в общественных местах, сообщил порталу Delfi министр юстиции Янис Борданс.

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По его словам, этот закон мог бы вытекать из языкового референдума, проведенного в феврале 2012 года, на котором 74,8% избирателей проголосовали против русского языка как второго государственного.

Хотя референдум подтвердил стремление жителей к латышскому языку как к единственному государственному, министр указал, что "на практике долгосрочные последствия русификации таковы, что закрепилась практика одновременного использования латышского и русского языков в повседневном общении, местах оказания услуг и на рабочих местах".

По словам политика, это происходит несмотря на то, что все жители Латвии имеют возможность ежедневно пользоваться государственным языком. Он также добавил, что "практика такова, что латыши должны знать русский язык в самых разных ситуациях".

"Этого не следует допускать, за исключением определенных случаев, которые будут перечислены в законе. Но обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений, а также для общения на рабочих местах", — считает Борданс.

По его словам, в ближайшее время такой закон может быть направлен на совещание сторон, формирующих правительство. После этого можно будет подать его в Сейм.

Вопрос о том, коснутся ли изменения и автоответчиков, в том числе различных предприятий частного или государственного сектора, которые часто предлагают клиентам общаться не только на латышском, но и на русском языке, по мнению Бордана, еще предстоит обсудить. Впрочем, политик допускает, что это может относиться и к таким случаям.

"Нужно установить запрет на использование языка, который не является языком Европейского союза, в дополнение к государственному языку при продаже товаров или оказании услуг. Не исключено, что в телефонных и банковских сообщениях также будет исключен русский язык", — сообщил министр.

Закон также может применяться к объявлениям о вакансиях, требующих знания русского языка. "Например, в тех случаях, когда работодатель нанимает не менее 50 сотрудников и требует, чтобы по крайней мере пять сотрудников знали или использовали язык, который не является официальным языком Европейского Союза, или же считает, что знание этого языка даст кандидату преимущество, это надо будет обосновать", — отметил Борданс.

Ожидается, что это обоснование будет дополнительно рассмотрено Центром государственного языка и Государственной инспекцией труда. В свою очередь, работодатель должен будет пройти соответствующее согласование с обоими учреждениями.