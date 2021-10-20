Правительство на внеочередном заседании планирует принять решение об объявлении локдауна

Сегодня состоится внеочередное заседание правительства, на котором планируется принять решение об объявлении в Латвии локдауна с 21 октября до 15 ноября, во время которого будут действовать жесткие антиковидные ограничения.

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Как ранее заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, в это время будут закрыты почти все магазины, развлекательные заведения и предприятия сферы услуг, а также школы.

Решение ввести локдаун было принято советом по кризисному управлению из-за низкого охвата вакцинацией населения и стремительного роста заболеваемости коронавирусом.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс пояснил, что в этот период все магазины, за исключением товаров первой необходимости, не будут работать, будут доступны только самые необходимые услуги. Также планируется ввести комендантский час с 20:00 до 5:00. Во время комендантского часа за пределами своего места жительства можно будет находиться только по уважительным причинам — работа, получение медицинской помощи и т. п.

Школьные каникулы планируется продлить на неделю, а после этого все классы, кроме 1-3-х, будут учиться удаленно. С 1 ноября только 1-3-и классы возобновят полноценное обучение, а остальные классы будут учиться удаленно до 15 ноября.

Также до 15 ноября отменены все занятия по интересам и внеклассные мероприятия. В детских садах планируется сохранить работу только так называемых дежурных групп для детей, родители которых работают очно на критически необходимых рабочих местах. В профессиональном и высшем образовании процесс обучения должен проходить дистанционно.

Очно будет разрешено работать только на определенных рабочих местах, которые необходимы для непрерывного функционирования экономики и общества. Сотрудники, которые очно работают с клиентами, должны иметь сертификат о вакцинации.

После 15 ноября планируется возобновить очную торговлю, услуги, образование, частные и общественные мероприятия, но в первую очередь только в зеленом режиме — для людей, которые прошли полный курс вакцинации против Covid-19 или переболели им.

В то же время остается в силе требование вакцинации для сотрудников госуправления и частного сектора, которые, по оценке работодателя, подвержены риску заражения и могут заразить коллег и клиентов.

Латвия находится на первом месте в мире по росту заболеваемости Covid-19. За последнюю неделю число новых случаев "Covid-19" увеличилось на 49%, кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения достиг 1351,8 случая, что вдвое превышает максимум второй волны.