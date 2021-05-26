Правительство намерено разрешить выпускные на улице ученикам одного класса
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Правительство планирует разрешить выпускные для учеников одного класса, но не более 30 человек, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства ЛЕТА.

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Планируемые поправки к правилам Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности по ограничению распространения инфекции Covid-19" предусматривают, что учащиеся одного класса, группы или курса в количестве до 30 человек, включая работников образовательного учреждения, могут организовать выпускные по случаю окончания дошкольного, основного, среднего или высшего образования.

Мероприятие не может длиться более двух часов. Участникам придется использовать маски, если невозможно соблюсти дистанцию в два метра.

Учебное заведение должно обеспечить соблюдение сопровождающими лицами мер эпидемиологической безопасности, в том числе дистанцирования.

Данные поправки правительство рассмотрит завтра.

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LETA

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