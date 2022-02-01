Правительство намерено выделить 446 320 евро на закупку лекарств от Covid-19
Foto: Viesturs Radovics, DELFI

Правительство сегодня примет решение о выделении 1,17 млн евро из бюджетной программы "Средства на непредвиденные расходы" на эпидемиологическое управление Covid-19 посредством телефонных звонков и обеспечение доступности лекарств, свидетельствует опубликованная повестка дня заседания Кабинета министров.

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Правительство планирует выделить 724 049 евро на эпидемиологическое управление случаями Covid-19, продлив до 30 июня аутсорцинг услуг колл-центра.

Из этого финансирования 489 805 евро предусмотрено выделить Центру профилактики и контроля заболеваний, а еще 234 244 евро — Инспекции здравоохранения.

Правительство также планирует принять решение о выделении 446 320 евро на финансирование Национальной службы здравоохранения, чтобы обеспечить доступность лекарств в процессе лечения Covid-19. Из этого финансирования 231 280 евро планируется направить на обеспечение доступности комбинированного препарата моноклональных антител Casirivimab/imdevimab для лечения Covid-19 и 215 040 евро — на обеспечение доступности препарата Regdanvimab.

Как сообщалось ранее, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 в Латвии достиг 4617 случаев на 100 000 населения.

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