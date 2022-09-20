Правительство направило на пособия малозищищенным жителям 23 млн евро

Кабинет министров во вторник, 20 сентября, поддержал предложение Министерства благосостояния выделить 23,08 млн евро на пособия пенсионерам, лицам с инвалидностью и лицам, потерявшим кормильца. Об этом порталу Delfi сообщили в Министерства благосостояния.

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Правительство выделяло средства из бюджетной программы, в которой зарезервированы деньги на предвиденное финансирование. Средства на выделяются на период с 1 ноября по 31 декабря, чтобы выплачивать государственные пособия лицам, достигшим пенсионного возраста, лицам с инвалидностью, лицам, потерявшим кормильца.

Один человек получит 30 евро в месяц, если пенсия или выплачиваемое государственное пособие социального обеспечения не превышает 300 евро в месяц;

Один человек получит 20 евро в месяц, если пенсия или выплачиваемое государственное пособие социального обеспечения находится в пределах от 301 до 500 евро в месяц;

Один человек получит 10 евро в месяц, если пенсия или выплачиваемое государственное пособие социального обеспечения находится в пределах от 501 до 603 евро в месяц;

Если человек получает чуть больше, чем установленные лимиты, то цифры за запятой браться во внимание не будут. Например, если размер пенсии — 300,94 евро, то 94 цента не учитываются, и человек получит пособие в размере 30 евро.

Такие пособия будут выплачиваться в период с 1 ноября этого года и до 31 мая 2023 года.

Необходимое финансирование на выплату пособий в 2023 году будет выделено в процессе подготовки и утверждения госбюджета на следующий год.

Выплата пособий будет начата в ноябре этого года.