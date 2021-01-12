Правительство не изменит решения об обязательном использовании масок в начальной школе

Правительство решило не менять ранее принятое постановление об обязательном использовании масок учениками 1-4-х классов, подчеркнув, что из-за существенного распространения Covid-19 в Латвии ношение масок в школах необходимо, сообщила представитель Министерства здравоохранения Анна Страпцане.

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Повторно оценив необходимость использования масок в образовательных учреждениях, эксперты в области здравоохранения пришли к выводу, что использование масок учениками 1-4-х классов безопасно и не несет угрозы их здоровью.

25 января, когда для части учеников возобновится очное обучение, как педагоги, так и дети с 1-го класса в школах во время и вне уроков должны будут носить маски.

Во время уроков в образовательных учреждениях дети и учителя находятся в закрытом помещении не менее 40 минут. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний указывает на то, что в этой ситуации присутствует высокий риск заражения. Это означает, что мер дистанцирования в школах недостаточно, чтобы ограничить распространение вируса, поясняют эксперты.

Специалисты в области здравоохранения подчеркивают, что ношение масок не оказывает негативного влияния на здоровье детей, напротив, защищает их не только от Covid-19, но и от других патогенов и аллергенов.

Кроме того, следует учитывать, что при использовании масок в школах уменьшается вероятность того, что кто-то из детей заболеет, и придется организовать учебу удаленно или отложить учебу из-за изоляции или домашнего карантина, подчеркивает Минздрав.

Требование об использовании детьми с шести лет масок в школах введено и в ряде других стран, например, в Люксембурге, Венгрии, Чехии, Болгарии, в то время как на Мальте и в Греции маски необходимо использовать с четырехлетнего возраста.

Наблюдения показывают, что в странах, где ношение масок в школах является добровольным, таких как Эстония, Литва, Швеция и Дания, заболеваемость продолжает расти, в то время как в странах, где маски в школах являются обязательными, таких как Венгрия, Австрия, Румыния, Италия и Франция, заболеваемость снижается, отмечает Минздрав.