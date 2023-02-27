Правительство не поддержит предложения депутатов Сейма к госбюджету-2023
Foto: LETA

Кабинет министров не будет поддерживать предложения, поданные депутатами Сейму к окончательному чтению проекта госбюджета на 2023 год, заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство").

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Глава Кабмина сказал, что завтра, 27 февраля, правительство рассмотрит предложения, поданные Сеймом и министерствами к законопроекту о государственном бюджете.

Около 20 поправок — это технические предложения, представленные министерствами и поддержанные правительством. Кабинет министров, а значит и правящая коалиция в парламенте, будут поддерживать предложения, поданные депутатами Сейма.

Как сообщалось, Сейм концептуально в первом чтении поддержал законопроект о государственном бюджете, в котором доходы государственного консолидированного бюджета на 2023 год запланированы в объеме в 12,721 млрд евро, в то время как расходы в размере 14,673 млрд евро. По сравнению с бюджетом на 2022 год, ожидается, что увеличение доходов 2,025 млрд евро, а расходов — на 2,233 млрд евро.

Председатель Комиссии Сейма по бюджету и финансам Янис Рейрс отметил, что в окончательном чтении госбюджет будет рассмотрен в парламенте 8 марта, что обеспечит вступление в силу главного финансового документа 1 апреля.

будет рассмотрено в Saeima 8 марта, что обеспечит его вступление в Сила 1 апреля.

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