Правительство обещает снизить налог на недвижимость до вступления в силу новой кадастровой стоимости

Рост кадастровой стоимости, за которым последует рост налога на недвижимость, может крайне негативно сказаться на рынке недвижимости, предупреждают специалисты по продаже недвижимости. Премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) обещает снизить налоговые ставки, передает LSM.

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Одна из проблем, которая возникнет из-за резкого роста налога на недвижимость связана с бизнес-планами, отмечает член правления Arco Real Estate Марис Лаукалейс. Например, могут рухнуть бизнес-планы крупных сельских хозяйств, которые считались с одними платежами и суммами, а в итоге затраты вырастут в несколько раз. Иностранные партнеры его фирмы, занимающиеся развитие коммерческих объектов, тоже крайне негативно восприняли новости:

"Я не знаю, как на это будут реагировать банки, которые финансируют такие проекты. Коммуникация со стороны ответственного министерства безответственна. Люди видят, что кадастровая стоимость вырастет в несколько раз и никаких комментариев, изменятся ли ставки", — возмущается Лаукалейс.

Клиенты Latio разделились на две группы — одни будут думать о налогах, когда получат извещение о налогах, другие уже сейчас в шоке, говорит начальник предприятия Эдгарс Шинс. По его мнению, рост налога на недвижимость произойдет слишком быстро. "Мы видим, что в домах надо полгода собирать доходы с аренды, чтобы заплатить за недвижимость", — указал Шинс добавив, что у некоторых клиентов кадастровая стоимость превысит рыночную стоимость собственности.

"Фактически налог на недвижимость станет новым OIK, который в этот раз водрузят на недвижимость, а он отпугнет и так не слишком большое число инвесторов в Риге", — в эфире LTV заявил член правления Альянса девелоперов недвижимости Мартиньш Ванагс. В свою очередь, член правления Bonava Latvija Марекс Клявиньш просит освободить новые жилые дома от налога в первый год их эксплуатации, чтобы стимулировать этот сектор рынка.

Министерство финансов настаивает на том, что сначала надо снизить кадастровую стоимость. Министерство юстиции — что надо изменить порядок расчета налога. В свою очередь, премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) в пятницу заявил, что правительству придется снизить ставку налога на недвижимость, "чтобы не выросли затраты жителей".

Как уже сообщалось, в 2022 году кадастровая стоимость некоторой недвижимости вырастет от двух до пяти или даже шести раз. В основном это касается жителей Риги и ее окрестностей.