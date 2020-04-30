Правительство обещает в течение следующих лет сбалансировать бюджет Латвии без консолидации расходов

В последующие годы сбалансированный бюджет будет достигаться без консолидации расходов, заявили премьер-министр Кришьянис Кариньш и министр финансов Янис Рейрс в четверг на внеочередном заседании правительства.

Кабинет министров утвердил подготовленную Минфином программу стабильности с макроэкономическими прогнозами, которая будет подана Европейской комиссии.

Согласно программе, в этом году спад внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии составит 7% вместо прогнозируемого роста примерно на 2%, а долг правительства вырастет до 51,7% от ВВП вместо прогнозируемых ранее 40%. В свою очередь объем налоговых поступлений из-за кризиса предположительно сократится на 1,5 млрд евро.

Как сообщалось, Совет по финансовой дисциплине (СФД) в своем заключении по программе стабильности ранее заявил, что с учетом реализуемых правительством мер по уменьшению последствий кризиса из-за "Covid-19" в 2022 году ожидается консолидация бюджета в размере 175,8 млн евро.

Кариньш отметил, что обычно в случае проблем с выполнением бюджетного плана говорится о "сужении" бюджета, однако на данный момент латвийское правительство не планирует сокращать расходы бюджета, а увеличить его дефицит.

"В условиях чрезвычайного положения важно обеспечить денежное обращение, к тому же госбюджет является одним из инструментов стимулирования экономики. Сократив расходы бюджета, мы еще больше травмируем экономику, вырастет безработица и появятся другие трудности. Мы осознанно увеличим дефицит, не уменьшая расходы бюджета", — подчеркнул Кариньш.

В свою очередь Рейрс указал, что сейчас средства в бюджет вкладываются с целью пережить чрезвычайное положение, в то же время инвестируя в стимулирование экономики.

"Сеймом и правительством уже принят ряд решений о стимулировании экономики на сумму 1,7 млрд евро, однако эти средства еще не использованы и есть возможности внедрения программ поддержки. В последующие годы мы тоже не планируем обеспечивать сбалансированность бюджета путем его консолидации. Постепенно в течение трех лет мы придем к сбалансированному бюджету благодаря экономическому росту, а не консолидации бюджета", — подчеркнул Рейрс.