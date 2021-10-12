Правительство обсудит бюджет будущего года

Сегодня Национальный трехсторонний совет по сотрудничеству, а затем Кабинет министров рассмотрят проект государственного бюджета на 2022 год, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Сегодня по бюджету ожидается окончательное решение в правительстве, чтобы в четверг, 14 октября, министр финансов Янис Рейрс мог передать его в Сейм.

Премьер-министр сообщил, что проект госбюджета на 2022 год имеет три основных направления — повышение конкурентоспособности государства, доступности и качества услуг, а также укрепление национальной идентичности.

В следующем году ожидается рост заработной платы в секторах здравоохранения, образования, внутренних дел и культуры. Ожидается также увеличение базового финансирования науки и значительное расширение доступности услуг в области здравоохранения, в том числе онкологии.

С 1 января необлагаемый минимум будет увеличен до 350 евро, а с 1 июля — до 500 евро.