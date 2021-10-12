Правительство обсудит бюджет будущего года
Foto: Valsts kanceleja

Сегодня Национальный трехсторонний совет по сотрудничеству, а затем Кабинет министров рассмотрят проект государственного бюджета на 2022 год, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сегодня по бюджету ожидается окончательное решение в правительстве, чтобы в четверг, 14 октября, министр финансов Янис Рейрс мог передать его в Сейм.

Премьер-министр сообщил, что проект госбюджета на 2022 год имеет три основных направления — повышение конкурентоспособности государства, доступности и качества услуг, а также укрепление национальной идентичности.

В следующем году ожидается рост заработной платы в секторах здравоохранения, образования, внутренних дел и культуры. Ожидается также увеличение базового финансирования науки и значительное расширение доступности услуг в области здравоохранения, в том числе онкологии.

С 1 января необлагаемый минимум будет увеличен до 350 евро, а с 1 июля — до 500 евро.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

2

Source

LETA

Tags

Бюджет Кабинет министров Кришьянис Кариньш Правительство Сейм Янис Рейрс
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Как звучит Вентспилс? Конкуренция насыщенной столичной жизни
Посол США Джон Л. Карвайл посетил Рижский порт с ознакомительным визитом
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту