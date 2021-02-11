Правительство обсудит необходимость комендантского часа
Foto: LETA

Кабинет министров сегодня обсудит необходимость комендантского часа, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Сегодня в правительстве планируется заслушать сообщение министра внутренних дел Сандиса Гиргенса, который собирается предложить отменить комендантский час, чтобы перенаправить ресурсы на контроль соблюдения ограничений днем и по выходным.

"Нужно пересмотреть целесообразность комендантского часа, поскольку это ограничение было обосновано необходимостью предотвратить традиционные скопления людей на новогодних выходных, особенно в новогоднюю ночь. Цель была достигнута", — подчеркивает министр.

Как сообщалось, на прошлой неделе правительство решило продлить чрезвычайное положение до 6 апреля, а принятие решения об отмене или продлении комендантского часа было оставлено на эту неделю.

Гиргенс заявляет, что отмена комендантского часа не означает ослабления эпидемиологических ограничений, но такое решение даст возможность направить необходимые ресурсы туда, где они нужны больше всего.

Сейчас на контроль соблюдения ограничений во время комендантского часа затрачиваются существенные ресурсы Государственной полиции, Государственной пограничной охраны, полиции самоуправлений, а также Земессардзе. При этом Госполиция не освобождается от выполнения своих основных задач по борьбе с преступностью, поддержанию общественного порядка и контролю за дорожным движением, поясняет министр.

Если комендантский час будет отменен, полицейское патрулирование по ночам будних дней будет осуществляться как и раньше, а по выходным будет проводиться усиленный контроль. При этом больше ресурсов можно будет пустить на контроль ограничений в светлое время суток и по выходным.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

24

Source

LETA

Tags

Сандис Гиргенс Кабинет министров Кришьянис Кариньш Правительство
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?

От владельца

Mastu iela, Centrs, Rīga,
600€
Tallinas šoseja, Ādažu nov.,
197 000€
Mūrnieku iela, Centrs, Rīga,
168 000€
Tomsona iela, Centrs, Rīga,
270 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Kurzemes prospekts, Imanta, Rīga,
55 000€
Mežciems, Rīga,
168 000€
Buru iela, Torņakalns, Rīga,
119 000€
Dignājas iela, Ziepniekkalns, Rīga,
63 500€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Ādmiņu iela 1, Ikšķiles nov.,
189 000€
Diānas iela, Salaspils nov.,
160 000€
Transporta iela, Daugavpils,
64 000€
Gaismas iela, Aizkraukles nov.,
1 980€
Vīlandes iela, Centrs, Rīga,
497 600€
Dārza iela, Talsu nov.,
335 000€
Aveņu iela, Babītes nov.,
209 000€
Duntes iela, Centrs, Rīga,
1 050 000€
Andreja Saharova iela, Pļavnieki, Rīga,
40 900€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
80 000€
Engures nov.,
800€
Blaumaņa iela, Centrs, Rīga,
337 000€
Zeme pie jūras, Salacgrīvas nov.,
220 000€
Talsu nov.,
178 000€
Nāras iela, Āgenskalns, Rīga,
600€
Sesku iela, Dārzciems, Rīga,
330 000€
Hospitāļu iela, Centrs, Rīga,
339 000€
Slokas iela, Imanta, Rīga,
140 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
476 000€
Saules iela, Babītes nov.,
60 000€
Bruņinieku iela, Centrs, Rīga,
63 000€
Mārupes nov.,
1 499 000€
Valentīna iela, Āgenskalns, Rīga,
500€
Iecavas iela, Āgenskalns, Rīga,
98 779€
Ventspils nov.,
2 300 000€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Kļavlapu iela, Ogres nov.,
125 000€
Rīgas iela, Babītes nov.,
45 000€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Olīvu iela, Āgenskalns, Rīga,
355€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
160 000€