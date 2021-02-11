Правительство обсудит необходимость комендантского часа

Кабинет министров сегодня обсудит необходимость комендантского часа, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Сегодня в правительстве планируется заслушать сообщение министра внутренних дел Сандиса Гиргенса, который собирается предложить отменить комендантский час, чтобы перенаправить ресурсы на контроль соблюдения ограничений днем и по выходным.

"Нужно пересмотреть целесообразность комендантского часа, поскольку это ограничение было обосновано необходимостью предотвратить традиционные скопления людей на новогодних выходных, особенно в новогоднюю ночь. Цель была достигнута", — подчеркивает министр.

Как сообщалось, на прошлой неделе правительство решило продлить чрезвычайное положение до 6 апреля, а принятие решения об отмене или продлении комендантского часа было оставлено на эту неделю.

Гиргенс заявляет, что отмена комендантского часа не означает ослабления эпидемиологических ограничений, но такое решение даст возможность направить необходимые ресурсы туда, где они нужны больше всего.

Сейчас на контроль соблюдения ограничений во время комендантского часа затрачиваются существенные ресурсы Государственной полиции, Государственной пограничной охраны, полиции самоуправлений, а также Земессардзе. При этом Госполиция не освобождается от выполнения своих основных задач по борьбе с преступностью, поддержанию общественного порядка и контролю за дорожным движением, поясняет министр.

Если комендантский час будет отменен, полицейское патрулирование по ночам будних дней будет осуществляться как и раньше, а по выходным будет проводиться усиленный контроль. При этом больше ресурсов можно будет пустить на контроль ограничений в светлое время суток и по выходным.