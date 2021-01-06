Правительство обсуждало возможность введения полного запрета на передвижение
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Правительство ранее обсуждало введение комендантского часа каждый день, но министры решили не устанавливать такое требование, рассказала на заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции парламентский секретарь премьер-министра Кришьяниса Кариньша Эвика Силиня.

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Она пояснила, что в правительстве велась дискуссия о введении ограничений каждый день, 24 часа в сутки, но было признано, что "люди по-прежнему должны ходить на работу, и производственные процессы не должны прерываться".

Поэтому было решено сделать акцент на запрете покидать место жительства в минувшие праздники и в предстоящие выходные и только в ночное время.

Силиня не сообщила депутатам, может ли правительство ввести комендантский час на выходных и на предстоящих неделях.

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LETA

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LETA

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