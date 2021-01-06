Правительство обсуждало возможность введения полного запрета на передвижение

Правительство ранее обсуждало введение комендантского часа каждый день, но министры решили не устанавливать такое требование, рассказала на заседании парламентской комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции парламентский секретарь премьер-министра Кришьяниса Кариньша Эвика Силиня.

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Она пояснила, что в правительстве велась дискуссия о введении ограничений каждый день, 24 часа в сутки, но было признано, что "люди по-прежнему должны ходить на работу, и производственные процессы не должны прерываться".

Поэтому было решено сделать акцент на запрете покидать место жительства в минувшие праздники и в предстоящие выходные и только в ночное время.

Силиня не сообщила депутатам, может ли правительство ввести комендантский час на выходных и на предстоящих неделях.