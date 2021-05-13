Правительство одобрило выделение на меры антикризисной поддержки еще 180,9 млн евро
Foto: Pixabay

Правительство в четверг, 13 мая, одобрило предложение Министерства финансов выделить дополнительно 180,9 млн евро на меры поддержки налогоплательщиков.

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Службе госдоходов (VID) ранее было выделено 446,5 млн евро на финансовую поддержку предприятий и работающих, пострадавших в результате кризиса из-за Covid-19.

С начала этого года до 27 апреля налогоплательщикам была выплачена поддержка в размере 336,574 млн евро. В настоящий момент для дальнейшей выплаты поддержки в распоряжении VID имеется 109,9 млн евро.

За один рабочий день выплачивается в среднем 6,7 млн евро поддержки, поэтому средств, выделенных на ее выплату, хватит примерно до 20 мая.

180,9 млн евро для дальнейшего оказания господдержки будут выделены из средств на непредвиденные обстоятельства.

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LETA

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LETA

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