Правительство отложило утверждение реформы управления портами
Foto: LETA

После возражений ряда партнеров правительства против продвижения реформы управления портами Кабинет министров отложил рассмотрение закона о портах и договорился еще раз обсудить его с социальными партнерами.

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После критики реформы управления портами со стороны отрасли и социальных партнеров премьер-министр Кришьянис Кариньш подчеркнул, что все стороны согласны с тем, что изменения в управлении портами необходимы, поскольку нынешняя бизнес-модель не работает.

Однако премьер призвал в течение двух недель повторно обсудить эту реформу в Совете портов, транзита и логистики и Национальном совете трехстороннего сотрудничества. Он добавил, что, несмотря на то, что политическое соглашение по реформе достигнуто, в нем, возможно, необходимо сделать некоторые коррекции.

"У нас есть политически ясное соглашение о необходимости реформы портов. Однако мы будем уважать призыв социальных партнеров", — сказал Кариньш, добавив, что он не надеется на единство мнений всех сторон в этом вопросе.

Поправки к закону о портах правительство планирует повторно рассмотреть через две недели.

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LETA

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LETA
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