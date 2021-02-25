Правительство отложило вопрос об открытии маленьких магазинов

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш и министр здравоохранения Даниэль Павлютс предложили отложить вопрос об открытии маленьких магазинов и вернуться к дискуссии о том, как снизить заболеваемость Covid-19. Правительство согласилось отложить это решение.

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По словам министра здравоохранения, предложение Минэкономики открыть маленькие магазины уже 9 марта — это "слишком широкий шаг", который правительство сейчас сделать не может. Премьер согласился с его словами и предложил думать о том, как существенно снизить заболеваемость. Он призвал коллег не принимать слишком поспешного решения об открытии магазинов.

Как ранее сообщалось, Минэкономики в четверг собиралось призвать Кабмин поддержать предложение разрешить маленьким магазинам начать работу с 9 марта, хотя изначально, 23 февраля, когда было концептуально поддержано это решение, речь шла о 1 марта.

По плану Минэкономики с 9 марта должны возобновить торговлю всеми товарами магазины площадью до 200 квадратных метров, имеющие отдельный вход. В этих магазинах должно одновременно находиться не более 12 человек.

Таким образом, могло бы открыться 2000-3000 магазинов, где работает 4000-7000 человек. Всего, по данным Минэкономики, в Латвии 12 723 предприятия розничной торговли, в них работают 87 392 человека. Эта отрасль получает 20% государственной поддержки. Ограничения на торговлю стоят государству 26 миллионов евро в месяц.