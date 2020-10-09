Правительство отменило Рижский марафон

Кабинет министров в пятницу на внеочередном заседании решил отменить марафон Rimi, который должен был пройти в Риге на выходных.

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На заседании премьер-министр Кришьянис Кариньш призвал отложить запланированный на предстоящие выходные Рижский марафон. Он заявил, что очень озабочен этим мероприятием, на котором в разгар пандемии Covid-19 соберутся 15 000 человек со всей Латвии.

"Разумно ли это? Какой сигнал мы подаем обществу?" — сказал глава правительства.

Его поддержала большая часть министров, а не согласились министр здравоохранения Илзе Винькеле, поскольку организаторы Рижского марафона в сотрудничестве с Минздравом, Центром профилактики и контроля заболеваний и Службой неотложной медицинской помощи до этого разработали меры предосторожности: бегущие должны были быть поделены на группы, а к началу старта все должны были прийти в масках. С Винькеле согласилась министр образования Илга Шуплинска и министр благосостояния Рамона Петравича.

Выслушав все опасения министров, связанные с проведением марафона в условиях растущей заболеваемости "Covid-19", директор Рижского марафона Rimi Айгар Нордс пояснил министрам, что марафон будет проходить на девяти дистанциях и с соблюдением всех установленных государством мер безопасности.

Он также отменил, что устроители марафона все лето сотрудничали с Минздравом и Центром профилактики и контроля заболеваний, чтобы обеспечить проведение мероприятия без риска заражения.

В то же время Нордс заявил, что организаторы с уважением отнесутся к любому решению правительства. Он напомнил, что правительство, отменив мероприятие в последний момент, должно будет решать вопрос о компенсации организаторам.

Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич назвал выступление Нордса "наглым". "Пандемия тоже не просит разрешения ни у правительства, ни у Сейма", - заявил он, добавив, что, если говорить о компенсациях, конкретный случай не будет рассматриваться в отрыве от остальных.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс говорил о том, что риски безопасности всегда существуют, и невозможно проконтролировать зрителей марафона.

Представители Госканцелярии указали, что Кабинет министров не может запретить частное мероприятие, и решение может быть обжаловано в Конституционном суде.

Чтобы найти юридически корректный путь отмены марафона, юристы предложили внести поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности, предусматривающие, что до 31 декабря запрещены мероприятия на улице с числом участников более 300, на которых люди активно двигаются.

В Рижском марафоне планировалось участие 15 000 человек.