Правительство отменило требование использовать маски вне помещений

Правительство во вторник отменило требование использовать маски на улице, где наблюдается интенсивное движение людей. Речь идет о местах уличной торговли, террасах кафе и ресторанов, мероприятиях и тому подобных местах, передает LETA.

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Так как двухнедельный показатель заболеваемости упал ниже 200 случаев на 100 000 жителей, Министерство здравоохранения считает допустимым пересмотреть ограничения. Теперь маски надо использовать только внутри помещений.

Кроме того, поправки позволяют получить сертификат Covid-19 в государственных и муниципальных центрах обслуживания клиентов.

А также впредь в системе э-здоровья можно будет делать отметку о прививке от Covid-19, сделанной за пределами Латвии. Сначала можно будет отмечать вакцины, утвержденные Европейским агентством лекарств, а позже к ним будут добавлены вакцины, утвержденные Всемирной организацией здравоохранения. Это пометку могут получить лица, имеющие право на бесплатную вакцинацию в Латвии.