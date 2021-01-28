Правительство пересмотрит план вакцинации от Covid-19 и ограничения

В четверг правительство рассмотрит разработанный под руководством министра здравоохранения Даниэля Павлютса план вакцинации от Covid-19, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Премьер подчеркнул, что план вакцинации важен, так как должен быть четкий механизм оперативной вакцинации населения в соответствии с приоритетами, как только в Латвию поступят вакцины от Covid-19.

Кариньш сообщил, что Министерство экономики с представителями торговой отрасли обсуждает изменения ограничений на торговлю — переход от списков разрешенных товаров к списку магазинов определенного типа, которым разрешено работать.