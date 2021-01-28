Правительство пересмотрит план вакцинации от Covid-19 и ограничения
Foto: Shutterstock

В четверг правительство рассмотрит разработанный под руководством министра здравоохранения Даниэля Павлютса план вакцинации от Covid-19, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Премьер подчеркнул, что план вакцинации важен, так как должен быть четкий механизм оперативной вакцинации населения в соответствии с приоритетами, как только в Латвию поступят вакцины от Covid-19.

Кариньш сообщил, что Министерство экономики с представителями торговой отрасли обсуждает изменения ограничений на торговлю — переход от списков разрешенных товаров к списку магазинов определенного типа, которым разрешено работать.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

61

Source

LETA

Tags

Министерство экономики Даниэл Павлютс Кришьянис Кариньш Правительство
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Cоветы дизайнера, как создать ресторанную атмосферу для ужина дома
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Готовить еду, работая из дома: вызов принят! Советы и рецепты Зане Гревини
Работаем из дома: как разделить работу и отдых