Правительство планирует субсидировать жителям покупку солнечных панелей и маленьких ветрогенераторов

На данный момент разрабатывается программа поддержки, в рамках которой государство планирует субсидировать покупку оборудования для производства возобновляемой энергии, такого как солнечные панели или маленькие ветряные генераторы, сообщил после заседания партнеров по коалиции министр охраны среды и регионального развития Артурс Томс Плешс.

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Тем временем премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что во вторник, 25 января, на заседании правительства будет выдвинут пакет поддержки для уменьшения кризиса цен на энергоресурсы, о чем коалиция договорилась на прошлой неделе. В то же время партнеры по коалиции обсудили среднесрочные и долгосрочные решения по снижению зависимости от ископаемого топлива.

Плешс рассказал, что в дополнении к краткосрочным решениям кризиса цен на энергоресурсы правительство ищет среднесрочные и долгосрочные решения того, как государство может оказать поддержку и способствовать изменениям в том, какую энергию мы потребляем.

Хотя подробное предложение поддержки только разрабатывается, Плешс указал, что стимулирующие меры поддержки должны быть доступны сразу после окончания отопительного сезона, чтобы жители могли инвестировать средства в новое оборудование, таким образом готовясь к следующему отопительному сезону.

По словам министра, государство планирует разработать программу поддержки для приобретения оборудования для производства возобновляемой энергии, например, солнечных батарей, тепловых насосов, мини-ветрогенераторов. Плешс признал, что скорее всего поддержка составит 50%, в зависимости от цены устройства.

Парламентский секретарь Министерства экономики Илзе Индриксоне добавила, что сумма поддержки может составить 5000 евро.

Индриксоне также признала, что в долгосрочной перспективе необходимо решить вопрос о более широкой установке ветряных генераторов.

"Ветрогенераторы — визуальный загрязнитель, не всем они нравятся, но они дали бы дополнительную электрическую мощность. В ближайшее время необходимо найти баланс, чтобы устранить сопротивление общества", — отметила парламентский секретарь Минэкономики.