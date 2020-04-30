Правительство поддержало отмену экзаменов в 9-х классах и сокращение экзаменов в 12-х классах

Правительство поддержало предложение Министерства образования и науки (МОН) в этом году отменить государственные экзамены в 9-х классах и сократить количество обязательных централизованных экзаменов в 12-х классах, передает LETA.

Для девятиклассников останется на выбор только экзамен по латышскому языку. Его письменная часть состоится 10 июня, а устная часть - 10 и 11 июня. Для учеников, которые по уважительным причинам не могут сдать экзамен в июне, смогут пройти его 2 июля.

Помимо прочего, правительство одобрило сокращение числа обязательных централизованных экзаменов. Выпускники школ обязательно должны будут сдать экзамен по иностранному языку, письменный экзамен по латышскому языку и письменный экзамен по математике. Если ученику для поступления на интересующую его программу надо сдавать дополнительный экзамен, то он сможет это сделать.

Экзамен по английскому состоится с 2 по 4 июня, экзамен по немецкому - 3 июня, экзамен по русскому- с 4 по 5 июня, и экзамен по французскому языку - 5 июня.

Экзамен по латышскому языку состоится 9 июня, а на 12 июня запланирован экзамен по математике. Централизованный экзамен по истории состоится 15 июня, затем, 17 июня - химия, 19 июня - биологи, 26 июня - физика. Школьные экзамены по географии, информатике и экономики запланированы после Лиго - с 20 июня по 7 июля.

Сертификаты о завершении общего среднего образования запланировано выдать 24 июля, за исключением учеников, которые будут сдавать экзамены позже. Запоздалое получение аттестатов не должно повлиять на возможности ученика поступить в вуз, считают в МОН.

Однако если правительство решит продлить чрезвычайную ситуацию, то экзамены будут передвинуты на столько недель вперед, сколько ещё продлится ЧС. Если экзамены не удастся провести в июле, то ученики закончат школу без централизованных экзаменов.