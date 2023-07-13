Правительство поддержало отправку очередного пакета материально-технической помощи Украине

Во вторник, 11 июля, правительство на закрытом заседании поддержало очередную отправку Украине материально-технической помощи.

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Какие именно материально-технические средства будут переданы украинцам, не раскрывается.

Еще до повторного вторжения России в Украину в феврале прошлого года Латвия поставила Украине зенитно-ракетные комплексы Stinger с целью усиления возможностей противовоздушной обороны ВСУ и способности защитить своих граждан от российской агрессии.

Латвия продолжает оказывать военную помощь вооруженным силам Украины. С начала войны военная помощь Латвии Украине достигла более 1% ВВП Латвии, что делает ее одним из лидеров среди сторонников Украины по этому показателю. Также украинцам передавали вертолеты, пулеметы, беспилотники, самоходные гаубицы.

Правительство неоднократно принимало решения об оказании помощи Украине на закрытых заседаниях.