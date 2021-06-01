Правительство поддержало послабления для частных мероприятий

В связи с постепенным улучшением эпидемиологической ситуации, правительство поддержало поправки Министерства здравоохранения, позволяющие более свободно собираться на частных мероприятиях, передает LETA.

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В дальнейшем на частных мероприятиях в помещениях могут собираться до 10 человек из двух домохозяйств, а на улице до 20 человек. На похоронах и церемониях крещения смогут собираться люди из разных домохозяйств, соблюдая ограничение - не более 10 человек в помещении и не более 20 человек на улице.

Кроме того, правительство поддержало предложение Министерства образования и науки позволить проводить очное обучение по оказанию первой помощи. В нем смогут принять участие до 10 человек. Если участники или преподаватель не привиты от Covid-19, то они должны носить респиратор, соблюдать дистанцию, а также сдать и получить негативный результат анализа на Covid-19.

Если группа полностью вакцинирована, то на занятии могут присутствовать до 20 человек без масок и не соблюдая дистанции.

Минздрав отмечает, что существующие меры предосторожности смягчаются по мере снижения заболеваемости и увеличения охвата вакцинации.