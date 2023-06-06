Правительство поддержало строительство военного полигона "Селия"
Foto: Aizsardzības ministrija

6 июня Кабинет министров поддержал поправки к Закону о военных полигонах, которые призваны создать условия для строительства нового военного полигона "Селия" на территории Екабпилсского и Айзкраульского краев, а также для развития существующих полигонов.

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Как сообщили в Министерстве обороны, для того, чтобы строительство полигона проходило гладко и на нем можно было уже в ближайшие годы разместить силы союзников по НАТО, полигону присвоен статус объекта национальных интересов и предусмотрены особые юридические условия. Решения, связанные со строительством полигона, государственные и муниципальные учреждения будут принимать в приоритетном порядке.

В частности, поправки позволят без согласия владельца объекта начинать строительство инфраструктуры для полигона на объектах недвижимости, в отношении которых начат процесс отчуждения. Однако работы, изменяющие состояние объекта, например, вырубка деревьев или строительные работы, будут проводиться только после того, как Минобороны определит размер компенсации для владельца.

Закон о военных полигонах относится также к Адажскому военному полигону, полигону Лачусилс в Алуксненском крае, полигону Межайне в Кулдигском крае, полигону Межа Мацевичи в Аугшдаугавском крае.

Предполагается, что развитие военных баз и полигонов в регионах Латвии приведет не только к укреплению обороноспособности, но и создаст новые рабочие места и будет способствовать развитию экономики.

Закон должен быть еще принят Сеймом.

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