Правительство поддержало выплату пособия в размере 500 евро на ребенка
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Правительство поддержало поправки к закону о преодолении последствий распространения Covid-19, предусматривающие выплату единоразового пособия семьям в размере 500 евро на одного ребенка.

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Как сообщил агентству LETA представитель Министерства благосостояния Эгил Зариньш, поддержка будет предоставлена лицам, имеющим право на пособие по уходу за ребенком в возрасте до одного года, государственное семейное пособие или доплату к семейному государственному пособию за ребенка с инвалидностью, а также лицам, которые в связи с рождением ребенка имеют право на получение материнского пособия.

Несмотря на то, что на этот раз предложение о выплате пособия в размере 500 евро на одного ребенка было внесено Национальным объединением, министр благосостояния Рамона Петравича ("За человечную Латвию"; KPV LV) заявила, что она предлагала ввести этот новый вид поддержки еще год назад.

По мнению Петравичи, положительным моментом является то, что семьи не будут сортироваться по размеру дохода, потому что во время кризиса пострадало практически каждое домохозяйство.

Министр также подчеркивает, что в ходе переговоров с партнерами по коалиции она попытается добиться и поддержки предложения о выделении пособия в размере 200 евро пенсионерам и людям с особыми потребностями.

Государственное агентство социального страхования выплатит вышеупомянутое пособие без подачи заявления до 31 марта 2021 года.

Тем, кто с 1 марта 2021 года до окончания чрезвычайного положения квалифицируется для получения этой поддержки, пособие без подачи заявления будет выплачено в течение 30 дней с момента получения лицом права на пособие по уходу за ребенком в возрасте до одного года или государственного семейного пособия.

Поправки еще должен утвердить Сейм.

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LETA

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LETA

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