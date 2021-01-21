Правительство поддержало закупку дополнительных 646 510 доз вакцины "CureVac"
Foto: AP/Scanpix/LETA

Правительство поддержало предложение подать заявку на дополнительно доступные Латвии 646 510 доз вакцины производства "CureVac", таким образом, теперь у этого производителя планируется приобрести 946 510 доз вакцины.

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Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве здравоохранения, на закупку дополнительных 646 510 доз вакцины, включая расходы на логистику, из средств для непредвиденных случаев выделено 14,4 млн евро. Поставка вакцины "CureVac" запланирована на первую половину года.

До этого Латвия планировала закупить 300 000 доз вакцины производства "CureVac", но было решено закупить дополнительные дозы, поскольку для достижения оптимального эффекта вакцинации и приобретения массового иммунитета необходимо добиться, чтобы большая часть населения была вакцинирована до конца второго квартала этого года.

В настоящее время для использования в Европейском союзе зарегистрированы только две вакцины: вакцина производства"Moderna", а также вакцина от "BioNTech" и "Pfizer". Ожидается, что вакцина "AstraZeneca" может быть зарегистрирована до 29 января этого года, однако существуют риски того, что поставки этой вакцины после регистрации могут задержаться.

В связи с вышеизложенным, чтобы избежать рисков того, что запланированная вакцинация произведенной "AstraZeneca" вакциной не будет обеспечена, идет поиск возможностей для получения дополнительных вакцин от других производителей в первом полугодии этого года.

В общей сложности Латвия подала заявки на вакцины от пяти производителей: "BioNTech" и "Pfizer", "Moderna", "AstraZeneca", "Johnson&Johnson", а также "CureVac".

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LETA

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Коронавирус Вакцинация
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