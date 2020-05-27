Правительство пока что не будет рассматривать вопрос дальнейшем снятии ограничений по Covid-19

Кабинет министров завтра, 28 мая, еще не будет рассматривать вопрос о дальнейшем снятии ограничений после окончания чрезвычайного положения 9 июня, заявил в передаче Латвийского радио "В точке пересечения" премьер-министр Кришьянис Кариньш.

Правительство завтра рассмотрит новый законопроект, связанный с пандемией Covid-19, который начнет действовать с 9 июня. С учетом рекомендаций эпидемиологов Сейму предстоит решить, как долго будет действовать закон. Кариньш считает, что этот срок должен составлять год.

В законе будет предусмотрено право Кабинета министров принимать решения о мерах безопасности для ограничения пандемии. Если где-то в Европе или в Латвии будет новая вспышка заболевания, правительство сможет быстро отреагировать без объявления чрезвычайного положения. Например, отменить авиарейсы в какую-то из стран.

На вопрос о дальнейшем смягчении ограничений Кариньш ответил, что с этими решениями нужно подождать до 9 июня, хотя желание предпринимателей планировать свою работу понятно.