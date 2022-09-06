Правительство примет решение о призыве в латвийскую армию

Во вторник правительство примет решение о введении в Латвии службы государственной обороны (СГО).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В СГО планируется призывать мужчин в возрасте от 18 до 27 лет, а женщин — на добровольной основе с 2028 года, чтобы обеспечить максимально широкий призыв граждан.

Службу планируется постепенно вводить с 2023 по 2027 год, и первый призыв может состояться уже в январе 2023 года.

Законопроект предусматривает, что срок службы составит 11 месяцев в регулярных войсках Национальных вооруженных сил (НВС) или Земессардзе либо не менее пяти лет в Земессардзе в целом, при условии 21 индивидуальной тренировки и участия не менее чем в семи коллективных тренировках в год. Также в СГО будет засчитываться обучение капелланов, освоение курса военной медицины и медицинских вузах и колледжах.

Военная служба может быть заменена государственной гражданской службой, если люди не могут нести военную службу по своим убеждениям или состояние их здоровья не соответствует СГО, но соответствует государственной гражданской службе.

Как ранее сообщил министр обороны Артис Пабрикс, в первый год может быть призвано около 1000 человек. Призывы планируются два раза в год — 1 января и 1 июля.

Цель Минобороны — в течение пяти лет достичь, чтобы структура НВС в условиях военного времени достигала 50 000 человек, в том числе численность активных подразделений — 14 000, подразделений Земессардзе — 16 000, а военнослужащих запаса — 20 000 человек.