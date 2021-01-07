Правительство примет решение о продлении установленных во время пандемии Covid-19 ограничений

Кабинет министров сегодня планирует принять решение о продлении срока действия установленных во время пандемии Covid-19 ограничений до 25 января, сообщил представителям средств массовой информации руководитель группы оперативного управления, директор Госканцелярии Янис Цитсковскис.

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Во вторник на совместном заседании правительства и совета по кризисному управлению было достигнуто концептуальное соглашение о продлении срока действия ограничений на две недели.

По словам Цитсковскиса, эпидемиологическая ситуация в стране по-прежнему серьезная, и количество госпитализированных пациентов увеличивается. Исходя из этого, правительство концептуально договорилось продлить ограничения до 25 января, однако более конкретные решения будут приняты на сегодняшнем заседании правительства.

Цитсковскис добавил, что в основном речь идет о продлении уже действующих ограничений в сфере услуг, торговле и образовании. Продление комендантского часа сейчас не обсуждается.

Сегодня утром на TV3 он подтвердил, что никаких существенных изменений в ограничительных мерах не планируется, ни в сторону ужесточения, ни в сторону ослабления. Ожидаются лишь небольшие "скидки" для торговых точек, торгующих сезонными товарами, например, чтобы можно было очно продавать снеговые лопаты.

Директор Государственной канцелярии подчеркнул, что цель правительства — сначала добиться стабилизации заболеваемости Covid-19, поэтому никакого ослабления ограничений сейчас не будет.

Директор Госканцелярии признал, что введенные в стране меры безопасности негативно влияют на экономику, поэтому правительство заслушало подготовленный Министерством экономики доклад о продолжении мер поддержки предпринимателей. Конкретные решения по мерам поддержки также будут приняты на сегодняшнем заседании.

Министр экономики Янис Витенбергс заявил, что в случае, если сегодня правительство примет решение о продлении ограничений, в стране необходимо будет ввести и соответствующие меры поддержки.

По словам министра, необходимо продолжать выплачивать пособия по простою, субсидии на заработную плату и финансирование оборотного капитала. В то же время Витенбергс выступит за расширение круга получателей поддержки, чтобы претендовать на поддержку могли те компании, чей оборот в этом году снизится по сравнению с прошлым.

Витенбергс также сообщил, что планируется ввести новый инструмент госпомощи — поддержку для покрытия арендной платы, на которую смогут претендовать как пострадавшие от кризиса Covid-19 торговые предприятия, так и поставщики услуг, например, парикмахерские и кафе.