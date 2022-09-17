Правительство примет решение о разработке графика оплаты труда учителей на 2023-2025 годы
Foto: AFP/Scanpix/LETA

На основании компромисса, который был достигнут вчера на переговорах между Латвийским профсоюзом работников образования и науки (LIZDA) и представителями правительства, Кабинет министров на внеочередном заседании примет решение о разработке графика заработной платы педагогов на 2023-2025 годы.

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Впоследствии созданный правительством график будет использован при составлении среднесрочного бюджета.

Кроме того, на заседании правительство примет решение о выделении 3,7 млн евро из средств государственного бюджета на непредвиденные случаи, чтобы обеспечить педагогам более быстрый и эффективный доступ к учебным материалам цифровых платформ.

Как сообщалось, правительство и представители LIZDA после длившихся на протяжении четырех дней переговоров пришли к компромиссу в вопросе улучшения условий труда педагогов, и запланированная забастовка педагогов будет отменена, сообщили в пятницу должностные лица.

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