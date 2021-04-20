Правительство примет решение о вакцинации работников органов внутренних дел от Covid-19

Правительство сегодня примет решение о вакцинации работников органов внутренних дел от Covid-19.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Подготовленный Министерством внутренних дел (МВД) проект распоряжения правительства предусматривает определение работников органов внутренних дел, которые должны пройти вакцинацию от Covid-19 в приоритетном порядке.

МВД сообщило агентству LЕТА, что конкретная дата начала вакцинации сотрудников органов внутренних дел пока не назначена, однако как только правительство даст зеленый свет и министр здравоохранения подпишет соответствующее распоряжение, вакцинацию этих сотрудников можно будет начинать.

Вакцинация сотрудников органов внутренних дел — Госполиции, Госпогранохраны, Государственной пожарно-спасательной службы, колледжа Госполиции, колледжа Госпогранохраны, а также колледжа пожарной безопасности и гражданской защиты — необходима, чтобы обеспечить непрерывность выполнения возложенных на эти службы задач.