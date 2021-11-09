Правительство рассмотрит меры поддержки торговых и спортивных центров, развлекательных заведений
Foto: Pixabay

Правительство сегодня примет решение о мерах поддержки пострадавших от коронавирусного кризиса торговых и спортивных центров, культурных и развлекательных заведений, свидетельствует повестка дня правительства.

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Правительство также планирует выделить 140 млн евро из средств на непредвиденные расходы Службе государственных доходов на выплату грантов для оборотных средств и зарплатные субсидии пострадавшим от кризиса предприятиям и работникам.

Помощь предназначена для компенсации падения оборота, чтобы покрыть эксплуатационные расходы — плату за коммунальные услуги, включая электроснабжение, водоснабжение и отопление, аренду недвижимости, выплаты по обязательствам, затраты на аутсорсинг. Под обязательными платежами понимаются кредитные, процентные, лизинговые платежи, а под затратами на аутсорсинг — бухгалтерские услуги, управление, техническое обслуживание различных систем.

Из общей суммы около 30 млн евро предназначены для поддержки торговых центров, 14,5 млн евро — для спортивных центров, 5 млн евро — для культурных и развлекательных заведений. Кроме того, около 500 000 евро необходимо Латвийскому агентству инвестиций и развития, которое будет администрировать программу.

Поддержка еще должна быть согласована с Европейской комиссией.

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LETA

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